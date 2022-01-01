Финикс Санз - Майами Хит прямая трансляция 09.01.2022
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
09 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Майами Хит, которое состоится 09 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Монти Уильямс
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|14.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 86
|24.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 110
|09.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 119
|08.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 124
|26.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 124
|08.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 115
|06.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 103
|09.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 126
|22.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|04.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 90