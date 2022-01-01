Лос-Анджелес Клипперс - Атланта Хоукс прямая трансляция 09.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
09 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Атланта Хоукс, которое состоится 09 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Тайрон Лю
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|23.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 110
|27.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 99
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 95
|17.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|150 : 101
|29.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 123
|20.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 127
|09.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 107
|23.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 116
|16.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 84
|24.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 115