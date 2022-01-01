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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 10 Января прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
10 января 2022, понедельник. 22:55 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
Манчестер Юнайтед Астон Вилла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 10 Января 2022 года в 22:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
25.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед0 : 1Астон Вилла
09.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла1 : 3Манчестер Юнайтед
01.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед2 : 1Астон Вилла
12.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Манчестер Юнайтед
09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Астон Вилла0 : 3Манчестер Юнайтед
01.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
16.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
14.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла0 : 1Манчестер Юнайтед
04.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед3 : 1Астон Вилла
20.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 17 Астон Вилла1 : 1Манчестер Юнайтед

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