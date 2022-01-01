Торино - Фиорентина 10 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
10 января 2022, понедельник. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фиорентина, которое состоится 10 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|29.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|13.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 2
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 0