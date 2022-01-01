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Торино - Фиорентина 10 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
10 января 2022, понедельник. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Торино Фиорентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фиорентина, которое состоится 10 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
28.08.2021 Италия - Серия А Тур 2 Фиорентина2 : 1Торино
29.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Торино1 : 1Фиорентина
19.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Фиорентина1 : 0Торино
19.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Фиорентина2 : 0Торино
08.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Торино2 : 1Фиорентина
31.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Фиорентина1 : 1Торино
13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Торино0 : 2Фиорентина
27.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Торино1 : 1Фиорентина
18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Торино1 : 2Фиорентина
25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Фиорентина3 : 0Торино

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