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Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 10.01.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
10 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 10 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Очки
0СШАзащДжелен Грин
10
1СШАзащДжон Уолл
0
2СШАзащДэвид Нваба
9
3СШАразКевин Портер
9
6СШАфорКей Джей Мартин
13
7СШАзащАрмони Брукс
0
8СШАлёгДже'Шон Тэйт
10
9СШАзащДжош Кристофер
19
10СШАзащЭрик Гордон
13
14СШАзащДи Джей Огастин
0
15СШАзащДэйшен Никс
4
16ИспанияценУсман Гаруба
0
21СШАTrevelin Queen
0
25СШАзащГаррисон Мэтьюз
14
27ГерманияфорДаниэль Тайс
0
28ТурцияфорАлперен Шенгюн
0
33СШАзащДиджон Джарро
0
35СШАфорКристиан Вуд
22
Очки
0СШАразД'Анджело Расселл
22
1СШАзащЭнтони Эдвардс
19
3СШАфорДжейден Макдэниелс
7
4СШАзащДжейлен Ноуэлл
11
5СШАзащМалик Бисли
13
6СШАзащДжордан Маклафлин
0
8СШАфорДжарред Вандербилт
21
9АргентиназащЛеандро Больмаро
0
10СШАзащДжейк Лейман
0
11СШАфорНаз Рид
2
12СШАфорТорин Принс
0
13СШАфорНатан Найт
2
20НигериязащДжош Окоги
4
22СШАзащПатрик Беверли
0
25СШАзащМаккинли Райт
0
32Доминиканская РеспубликаценКарл-Энтони Таунс
40
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
21.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз124 : 106Хьюстон Рокетс
28.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс107 : 114Миннесота Тимбервулвз
28.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 129Хьюстон Рокетс
27.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 101Хьюстон Рокетс
11.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс117 : 111Миннесота Тимбервулвз
25.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз124 : 131Хьюстон Рокетс
12.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс139 : 109Миннесота Тимбервулвз
17.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз105 : 125Хьюстон Рокетс
18.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс117 : 102Миннесота Тимбервулвз
14.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз121 : 111Хьюстон Рокетс

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