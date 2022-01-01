Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 10.01.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
10 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 10 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
|Очки
|0
|защ
|Джелен Грин
10
|1
|защ
|Джон Уолл
0
|2
|защ
|Дэвид Нваба
9
|3
|раз
|Кевин Портер
9
|6
|фор
|Кей Джей Мартин
13
|7
|защ
|Армони Брукс
0
|8
|лёг
|Дже'Шон Тэйт
10
|9
|защ
|Джош Кристофер
19
|10
|защ
|Эрик Гордон
13
|14
|защ
|Ди Джей Огастин
0
|15
|защ
|Дэйшен Никс
4
|16
|цен
|Усман Гаруба
0
|21
|Trevelin Queen
0
|25
|защ
|Гаррисон Мэтьюз
14
|27
|фор
|Даниэль Тайс
0
|28
|фор
|Алперен Шенгюн
0
|33
|защ
|Диджон Джарро
0
|35
|фор
|Кристиан Вуд
22
|Очки
|0
|раз
|Д'Анджело Расселл
22
|1
|защ
|Энтони Эдвардс
19
|3
|фор
|Джейден Макдэниелс
7
|4
|защ
|Джейлен Ноуэлл
11
|5
|защ
|Малик Бисли
13
|6
|защ
|Джордан Маклафлин
0
|8
|фор
|Джарред Вандербилт
21
|9
|защ
|Леандро Больмаро
0
|10
|защ
|Джейк Лейман
0
|11
|фор
|Наз Рид
2
|12
|фор
|Торин Принс
0
|13
|фор
|Натан Найт
2
|20
|защ
|Джош Окоги
4
|22
|защ
|Патрик Беверли
0
|25
|защ
|Маккинли Райт
0
|32
|цен
|Карл-Энтони Таунс
40
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 106
|28.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 114
|28.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 129
|27.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 101
|11.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 111
|25.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 131
|12.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 109
|17.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 125
|18.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 102
|14.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 111