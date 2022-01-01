Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс прямая трансляция 10.01.2022
Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
10 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс, которое состоится 10 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс
Денвер
|Очки
|2
|раз
|Шей Гилджес-Александер
8
|3
|защ
|Джош Гидди
11
|5
|защ
|Лугенц Дорт
14
|7
|фор
|Дариус Базли
10
|8
|защ
|Пол Уотсон
0
|11
|защ
|Тео Маледон
0
|14
|лёг
|Жайлен Оар
0
|15
|цен
|Деррик Фэйворс
2
|16
|защ
|Тай Джером
0
|17
|цен
|Алексей Покушевски
7
|21
|защ
|Аарон Уиггинс
8
|22
|цен
|Исайя Роби
0
|23
|защ
|Тре Манн
7
|25
|Rob Edwards
0
|27
|защ
|Вит Крейчи
0
|30
|Olivier Sarr
0
|33
|фор
|Майк Мускала
8
|34
|защ
|Кенрич Уильямс
8
|50
|фор
|Джеремия Робинсон-Эрл
12
|55
|Scotty Hopson
0
|Очки
|0
|фор
|Джамайкл Грин
6
|0
|защ
|Маркус Ховард
0
|1
|лёг
|Майкл Портер
0
|3
|защ
|Бонс Хиланд
0
|5
|защ
|Уилл Бартон
14
|6
|лёг
|Рэйджон Такер
0
|7
|защ
|Факундо Кампаццо
1
|9
|защ
|Дэйвон Рид
3
|10
|цен
|Бол Бол
0
|11
|раз
|Монте Моррис
8
|15
|цен
|Никола Йокич
22
|22
|фор
|Зеке Ннаджи
3
|23
|Carlik Jones
0
|25
|защ
|Остин Риверс
22
|27
|защ
|Джамал Маррей
0
|31
|лёг
|Влатко Чанчар
0
|32
|фор
|Джефф Грин
16
|35
|фор
|Пи Джей Дозьер
0
|50
|фор
|Аарон Гордон
4
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
|Майк Мэлоун
История личных встреч
|23.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 94
|28.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 126
|13.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 95
|20.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 101
|03.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 121
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 101
|15.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 102
|30.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 115
|27.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 112
|15.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 98