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Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс прямая трансляция 10.01.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
10 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Денвер Наггетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс, которое состоится 10 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс
Денвер
Очки
2КанадаразШей Гилджес-Александер
8
3АвстралиязащДжош Гидди
11
5КанадазащЛугенц Дорт
14
7СШАфорДариус Базли
10
8СШАзащПол Уотсон
0
11ФранциязащТео Маледон
0
14ФранциялёгЖайлен Оар
0
15СШАценДеррик Фэйворс
2
16СШАзащТай Джером
0
17СербияценАлексей Покушевски
7
21СШАзащАарон Уиггинс
8
22СШАценИсайя Роби
0
23СШАзащТре Манн
7
25СШАRob Edwards
0
27ЧехиязащВит Крейчи
0
30ФранцияOlivier Sarr
0
33СШАфорМайк Мускала
8
34СШАзащКенрич Уильямс
8
50СШАфорДжеремия Робинсон-Эрл
12
55СШАScotty Hopson
0
Очки
0СШАфорДжамайкл Грин
6
0СШАзащМаркус Ховард
0
1СШАлёгМайкл Портер
0
3СШАзащБонс Хиланд
0
5СШАзащУилл Бартон
14
6СШАлёгРэйджон Такер
0
7АргентиназащФакундо Кампаццо
1
9СШАзащДэйвон Рид
3
10СуданценБол Бол
0
11СШАразМонте Моррис
8
15СербияценНикола Йокич
22
22СШАфорЗеке Ннаджи
3
23СШАCarlik Jones
0
25СШАзащОстин Риверс
22
27СШАзащДжамал Маррей
0
31СловениялёгВлатко Чанчар
0
32СШАфорДжефф Грин
16
35СШАфорПи Джей Дозьер
0
50СШАфорАарон Гордон
4
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
23.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер108 : 94Денвер Наггетс
28.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер96 : 126Денвер Наггетс
13.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс97 : 95Оклахома-Сити Тандер
20.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс119 : 101Оклахома-Сити Тандер
03.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер113 : 121Денвер Наггетс
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер113 : 101Денвер Наггетс
15.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс110 : 102Оклахома-Сити Тандер
30.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер105 : 115Денвер Наггетс
27.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс121 : 112Оклахома-Сити Тандер
15.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс109 : 98Оклахома-Сити Тандер

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