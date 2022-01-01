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Даллас Маверикс - Чикаго Буллз прямая трансляция 10.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
10 января 2022, понедельник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Чикаго Буллз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Чикаго Буллз, которое состоится 10 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз
Чикаго
Очки
0СШАзащСтерлинг Браун
0
1СШАлёгТео Пинсон
0
3СШАзащТрэй Бёрк
0
6ЛатвияфорКристапс Порзингис
0
7КанадафорДуайт Пауэлл
10
8АвстралиязащДжош Грин
18
9СШАценМозес Браун
0
10СШАлёгДориан Финни-Смит
12
11СШАзащТим Хардуэй-младший
9
13СШАзащДжейлен Брансон
17
21ФранциязащФранк Нтиликина
0
25СШАлёгРеджи Баллок
5
30СШАзащДжакуори Маклафлин
0
32СШАфорМаркис Крисс
2
33СШАценУилли Коли-Стайн
0
42ГерманияфорМаксимилиан Клебер
18
51СербияценБобан Марьянович
0
77СловениязащЛука Дончич
22
Очки
0СШАзащКоби Уайт
13
0СШАMac McClung
0
2СШАразЛонзо Болл
9
3СШАзащДевон Дотсон
2
5СШАлёгДеррик Джонс
9
6СШАзащАлекс Карузо
0
7СШАлёгТрой Браун
3
8СШАзащЗак Лавин
20
9ЧерногорияценНикола Вучевич
13
11СШАлёгДемар Дерозан
20
12СШАзащАйо Досунму
6
13СШАценТони Брэдли
2
19ЧерногорияценМарко Симонович
0
21СШАзащМэтт Томас
0
24ЧерногориязащДжавонт Грин
0
25СШАценТайлер Кук
0
28СШАлёгАльфонсо Маккинни
2
44СШАфорПатрик Уильямс
0
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАБилли Донован
История личных встреч
11.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз117 : 107Даллас Маверикс
17.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс101 : 117Чикаго Буллз
04.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз118 : 108Даллас Маверикс
03.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз109 : 107Даллас Маверикс
07.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс118 : 110Чикаго Буллз
13.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз98 : 103Даллас Маверикс
23.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс115 : 109Чикаго Буллз
03.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз108 : 100Даллас Маверикс
06.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс124 : 127Чикаго Буллз
18.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз98 : 99Даллас Маверикс

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