Даллас Маверикс - Чикаго Буллз прямая трансляция 10.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
10 января 2022, понедельник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Чикаго Буллз, которое состоится 10 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз
Чикаго
|Очки
|0
|защ
|Стерлинг Браун
0
|1
|лёг
|Тео Пинсон
0
|3
|защ
|Трэй Бёрк
0
|6
|фор
|Кристапс Порзингис
0
|7
|фор
|Дуайт Пауэлл
10
|8
|защ
|Джош Грин
18
|9
|цен
|Мозес Браун
0
|10
|лёг
|Дориан Финни-Смит
12
|11
|защ
|Тим Хардуэй-младший
9
|13
|защ
|Джейлен Брансон
17
|21
|защ
|Франк Нтиликина
0
|25
|лёг
|Реджи Баллок
5
|30
|защ
|Джакуори Маклафлин
0
|32
|фор
|Маркис Крисс
2
|33
|цен
|Уилли Коли-Стайн
0
|42
|фор
|Максимилиан Клебер
18
|51
|цен
|Бобан Марьянович
0
|77
|защ
|Лука Дончич
22
|Очки
|0
|защ
|Коби Уайт
13
|0
|Mac McClung
0
|2
|раз
|Лонзо Болл
9
|3
|защ
|Девон Дотсон
2
|5
|лёг
|Деррик Джонс
9
|6
|защ
|Алекс Карузо
0
|7
|лёг
|Трой Браун
3
|8
|защ
|Зак Лавин
20
|9
|цен
|Никола Вучевич
13
|11
|лёг
|Демар Дерозан
20
|12
|защ
|Айо Досунму
6
|13
|цен
|Тони Брэдли
2
|19
|цен
|Марко Симонович
0
|21
|защ
|Мэтт Томас
0
|24
|защ
|Джавонт Грин
0
|25
|цен
|Тайлер Кук
0
|28
|лёг
|Альфонсо Маккинни
2
|44
|фор
|Патрик Уильямс
0
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Билли Донован
История личных встреч
|11.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 107
|17.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 117
|04.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 108
|03.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 107
|07.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 110
|13.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 103
|23.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 109
|03.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 100
|06.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 127
|18.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 99