Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 10.01.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
10 января 2022, понедельник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 10 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс
Кливленд
|Очки
|0
|фор
|Жонатан Куминга
0
|0
|защ
|Гэри Пэйтон II
9
|1
|защ
|Дэмион Ли
0
|2
|защ
|Крис Кьоцца
0
|3
|защ
|Джордан Пул
12
|4
|защ
|Моузес Муди
0
|5
|фор
|Кевон Луни
4
|8
|лёг
|Неманья Бьелица
0
|9
|лёг
|Андре Игуодала
2
|11
|защ
|Клэй Томпсон
14
|12
|защ
|Куинндари Уэзерспун
0
|22
|фор
|Эндрю Уиггинс
6
|23
|фор
|Дрэймонд Грин
0
|30
|раз
|Стефен Карри
26
|32
|лёг
|Отто Портер
6
|33
|цен
|Джеймс Уайзмен
0
|95
|фор
|Хуан Тоскано-Андерсон
2
|Очки
|0
|фор
|Кевин Лав
2
|1
|защ
|Рэджон Рондо
2
|2
|защ
|Коллин Секстон
0
|3
|защ
|Рики Рубио
0
|4
|фор
|Эван Мобли
11
|5
|защ
|Ар Джей Нембхард
0
|6
|защ
|Кевин Пэнгос
0
|8
|лёг
|Ламар Стивенс
13
|9
|лёг
|Дилан Уиндлер
3
|10
|раз
|Дариус Гарлэнд
9
|14
|защ
|Малик Ньюмэн
0
|16
|фор
|Джеди Осман
4
|21
|фор
|Эд Дэвис
0
|24
|лёг
|Лаури Маркканен
7
|26
|раз
|Брэндон Гудвин
0
|31
|цен
|Джарретт Аллен
9
|32
|фор
|Дин Уэйд
0
|35
|защ
|Айзек Окоро
0
|99
|цен
|Тако Фалль
0
Главные тренеры
|Стив Керр
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|19.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 104
|16.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 119
|16.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 98
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 131
|06.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 114
|06.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 129
|09.06.2018
|НБА - плей-офф
|Финал
|85 : 108
|07.06.2018
|НБА - плей-офф
|Финал
|102 : 110
|04.06.2018
|НБА - плей-офф
|Финал
|122 : 103
|01.06.2018
|НБА - плей-офф
|Финал
|124 : 114 ОТ