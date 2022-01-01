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Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 10.01.2022

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
10 января 2022, понедельник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 10 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Очки
0КонгофорЖонатан Куминга
0
0СШАзащГэри Пэйтон II
9
1СШАзащДэмион Ли
0
2СШАзащКрис Кьоцца
0
3СШАзащДжордан Пул
12
4СШАзащМоузес Муди
0
5СШАфорКевон Луни
4
8СербиялёгНеманья Бьелица
0
9СШАлёгАндре Игуодала
2
11СШАзащКлэй Томпсон
14
12СШАзащКуинндари Уэзерспун
0
22СШАфорЭндрю Уиггинс
6
23СШАфорДрэймонд Грин
0
30СШАразСтефен Карри
26
32СШАлёгОтто Портер
6
33СШАценДжеймс Уайзмен
0
95СШАфорХуан Тоскано-Андерсон
2
Очки
0СШАфорКевин Лав
2
1СШАзащРэджон Рондо
2
2СШАзащКоллин Секстон
0
3ИспаниязащРики Рубио
0
4СШАфорЭван Мобли
11
5СШАзащАр Джей Нембхард
0
6КанадазащКевин Пэнгос
0
8СШАлёгЛамар Стивенс
13
9СШАлёгДилан Уиндлер
3
10СШАразДариус Гарлэнд
9
14СШАзащМалик Ньюмэн
0
16ТурцияфорДжеди Осман
4
21СШАфорЭд Дэвис
0
24ФинляндиялёгЛаури Маркканен
7
26СШАразБрэндон Гудвин
0
31СШАценДжарретт Аллен
9
32СШАфорДин Уэйд
0
35СШАзащАйзек Окоро
0
99СенегалценТако Фалль
0
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
19.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс89 : 104Голден Стэйт Уорриорз
16.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс101 : 119Голден Стэйт Уорриорз
16.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз129 : 98Кливленд Кавальерс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс112 : 131Голден Стэйт Уорриорз
06.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз120 : 114Кливленд Кавальерс
06.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс105 : 129Голден Стэйт Уорриорз
09.06.2018 НБА - плей-офф Финал Кливленд Кавальерс85 : 108Голден Стэйт Уорриорз
07.06.2018 НБА - плей-офф Финал Кливленд Кавальерс102 : 110Голден Стэйт Уорриорз
04.06.2018 НБА - плей-офф Финал Голден Стэйт Уорриорз122 : 103Кливленд Кавальерс
01.06.2018 НБА - плей-офф Финал Голден Стэйт Уорриорз124 : 114 ОТКливленд Кавальерс

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