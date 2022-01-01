Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 11.01.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
11 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
|Очки
|0
|лёг
|Джейсон Тейтум
16
|7
|лёг
|Джейлен Браун
15
|8
|защ
|Джош Ричардсон
2
|9
|защ
|Ромео Лэнгфорд
0
|11
|защ
|Пэйтон Притчард
0
|12
|лёг
|Грант Уильямс
0
|13
|фор
|Энес Кантер
6
|26
|фор
|Аарон Несмит
0
|28
|цен
|Бруно Фернанду
0
|30
|лёг
|Сэм Хозер
0
|36
|раз
|Маркус Смарт
11
|41
|фор
|Хуанхо Эрнангомес
0
|42
|цен
|Эл Хорфорд
3
|44
|цен
|Роберт Уильямс
12
|71
|защ
|Деннис Шрёдер
1
|97
|защ
|Бродрик Томас
0
|Очки
|1
|фор
|Ти Джей Уоррен
0
|2
|Ahmad Caver
0
|3
|защ
|Крис Дуарте
0
|4
|защ
|Дуэйн Вашингтон
9
|6
|Lance Stephenson
8
|7
|раз
|Малкольм Брогдон
0
|8
|защ
|Джастин Холидэй
4
|9
|защ
|Ти Джей Макконнелл
0
|10
|лёг
|Джастин Андерсон
0
|11
|фор
|Домантас Сабонис
4
|12
|фор
|Ошэй Бриссетт
0
|13
|фор
|Торри Крэйг
7
|14
|защ
|Нейт Хинтон
0
|22
|защ
|Карис ЛеВерт
0
|23
|фор
|Айзея Джексон
0
|26
|защ
|Джереми Лэмб
11
|28
|раз
|Keifer Sykes
11
|32
|Terry Taylor
0
|33
|цен
|Майлз Тёрнер
6
|88
|цен
|Гога Битадзе
0
Главные тренеры
|Рик Карлайл
История личных встреч
|27.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 116
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 107
|11.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 114
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 117
|21.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|106 : 110
|20.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|96 : 104
|18.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|99 : 91
|14.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|84 : 74
|06.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 117