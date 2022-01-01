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Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 11.01.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
11 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 11 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Очки
0СШАлёгДжейсон Тейтум
16
7СШАлёгДжейлен Браун
15
8СШАзащДжош Ричардсон
2
9СШАзащРомео Лэнгфорд
0
11СШАзащПэйтон Притчард
0
12СШАлёгГрант Уильямс
0
13ТурцияфорЭнес Кантер
6
26СШАфорАарон Несмит
0
28АнголаценБруно Фернанду
0
30СШАлёгСэм Хозер
0
36СШАразМаркус Смарт
11
41ИспанияфорХуанхо Эрнангомес
0
42Доминиканская РеспубликаценЭл Хорфорд
3
44СШАценРоберт Уильямс
12
71ГерманиязащДеннис Шрёдер
1
97СШАзащБродрик Томас
0
Очки
1СШАфорТи Джей Уоррен
0
2СШАAhmad Caver
0
3КанадазащКрис Дуарте
0
4СШАзащДуэйн Вашингтон
9
6СШАLance Stephenson
8
7СШАразМалкольм Брогдон
0
8СШАзащДжастин Холидэй
4
9СШАзащТи Джей Макконнелл
0
10СШАлёгДжастин Андерсон
0
11ЛитвафорДомантас Сабонис
4
12КанадафорОшэй Бриссетт
0
13СШАфорТорри Крэйг
7
14СШАзащНейт Хинтон
0
22СШАзащКарис ЛеВерт
0
23СШАфорАйзея Джексон
0
26СШАзащДжереми Лэмб
11
28СШАразKeifer Sykes
11
32СШАTerry Taylor
0
33СШАценМайлз Тёрнер
6
88ГрузияценГога Битадзе
0
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
История личных встреч
27.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс118 : 112Индиана Пэйсерс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 116Бостон Селтикс
28.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс108 : 107Бостон Селтикс
11.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 114Бостон Селтикс
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс122 : 117Бостон Селтикс
21.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Индиана Пэйсерс106 : 110Бостон Селтикс
20.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Индиана Пэйсерс96 : 104Бостон Селтикс
18.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Селтикс99 : 91Индиана Пэйсерс
14.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Селтикс84 : 74Индиана Пэйсерс
06.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс97 : 117Бостон Селтикс

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