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Хьюстон Рокетс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 11.01.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
11 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Филадельфия Сиксерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 11 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Очки
0СШАзащДжелен Грин
4
1СШАзащДжон Уолл
0
2СШАзащДэвид Нваба
2
3СШАразКевин Портер
6
6СШАфорКей Джей Мартин
0
7СШАзащАрмони Брукс
0
8СШАлёгДже'Шон Тэйт
7
9СШАзащДжош Кристофер
7
10СШАзащЭрик Гордон
0
14СШАзащДи Джей Огастин
0
15СШАзащДэйшен Никс
0
16ИспанияценУсман Гаруба
0
21СШАTrevelin Queen
0
25СШАзащГаррисон Мэтьюз
4
27ГерманияфорДаниэль Тайс
9
28ТурцияфорАлперен Шенгюн
0
33СШАзащДиджон Джарро
0
35СШАфорКристиан Вуд
11
Очки
0СШАразТайриз Макси
0
1СШАценАндре Драммонд
6
5СШАMyles Powell
2
7СШАзащАйзея Джо
2
11СШАзащДжейден Спрингер
0
12СШАфорТобиас Харрис
9
14СШАлёгДэнни Грин
5
16СШАлёгЧарльз Браун
0
17Braxton Key
0
18СШАзащШейк Милтон
0
20СШАфорЖорж Ньянг
3
21КамерунценДжоэл Эмбиид
23
22АвстралиялёгМатисс Тибулл
0
23НигерияфорЧарльз Бэсси
0
25СШАфорБен Симмонс
0
30ТурциязащФуркан Коркмаз
12
31СШАзащСет Карри
0
44СШАфорПол Рид
0
50СШАфорАарон Хенри
0
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАДок Риверс
История личных встреч
04.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс133 : 113Хьюстон Рокетс
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс115 : 135Филадельфия Сиксерс
18.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 113Хьюстон Рокетс
15.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс96 : 134Филадельфия Сиксерс
04.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс118 : 108Филадельфия Сиксерс
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс107 : 91Филадельфия Сиксерс
22.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс121 : 93Хьюстон Рокетс
31.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс107 : 115Филадельфия Сиксерс
26.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс104 : 105Хьюстон Рокетс
28.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 123Хьюстон Рокетс

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