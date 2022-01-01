Хьюстон Рокетс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 11.01.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
11 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 11 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
|Очки
|0
|защ
|Джелен Грин
4
|1
|защ
|Джон Уолл
0
|2
|защ
|Дэвид Нваба
2
|3
|раз
|Кевин Портер
6
|6
|фор
|Кей Джей Мартин
0
|7
|защ
|Армони Брукс
0
|8
|лёг
|Дже'Шон Тэйт
7
|9
|защ
|Джош Кристофер
7
|10
|защ
|Эрик Гордон
0
|14
|защ
|Ди Джей Огастин
0
|15
|защ
|Дэйшен Никс
0
|16
|цен
|Усман Гаруба
0
|21
|Trevelin Queen
0
|25
|защ
|Гаррисон Мэтьюз
4
|27
|фор
|Даниэль Тайс
9
|28
|фор
|Алперен Шенгюн
0
|33
|защ
|Диджон Джарро
0
|35
|фор
|Кристиан Вуд
11
|Очки
|0
|раз
|Тайриз Макси
0
|1
|цен
|Андре Драммонд
6
|5
|Myles Powell
2
|7
|защ
|Айзея Джо
2
|11
|защ
|Джейден Спрингер
0
|12
|фор
|Тобиас Харрис
9
|14
|лёг
|Дэнни Грин
5
|16
|лёг
|Чарльз Браун
0
|17
|Braxton Key
0
|18
|защ
|Шейк Милтон
0
|20
|фор
|Жорж Ньянг
3
|21
|цен
|Джоэл Эмбиид
23
|22
|лёг
|Матисс Тибулл
0
|23
|фор
|Чарльз Бэсси
0
|25
|фор
|Бен Симмонс
0
|30
|защ
|Фуркан Коркмаз
12
|31
|защ
|Сет Карри
0
|44
|фор
|Пол Рид
0
|50
|фор
|Аарон Хенри
0
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Док Риверс
История личных встреч
|04.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 113
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 135
|18.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 113
|15.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 134
|04.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 108
|09.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 91
|22.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 93
|31.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|26.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 105
|28.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 123