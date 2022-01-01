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Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 11.01.2022

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
11 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Кливленд Кавальерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 11 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
12.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс117 : 103Сакраменто Кингз
28.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз100 : 98Кливленд Кавальерс
23.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс105 : 119Сакраменто Кингз
05.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз117 : 104Кливленд Кавальерс
08.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс110 : 129Сакраменто Кингз
28.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз109 : 95Кливленд Кавальерс
07.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс101 : 95Сакраменто Кингз
26.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс112 : 116 ОТСакраменто Кингз
14.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз108 : 120Кливленд Кавальерс
10.03.2016 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз111 : 120Кливленд Кавальерс

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