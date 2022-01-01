Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 11.01.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
11 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 11 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|12.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 103
|28.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 98
|23.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 119
|05.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 104
|08.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 129
|28.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 95
|07.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 95
|26.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 116 ОТ
|14.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 120
|10.03.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 120