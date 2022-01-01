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Лос-Анджелес Кингз - Нью-Йорк Рейнджерс 11 Января прямая трансляция

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
11 января 2022, вторник. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Нью-Йорк Рейнджерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 11 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
10.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Лос-Анджелес Кингз
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
05.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
28.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
22.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
16.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Лос-Анджелес Кингз
26.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Лос-Анджелес Кингз
18.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
13.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 5 ОТЛос-Анджелес Кингз

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