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Аталанта - Венеция 12 Января прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
12 января 2022, среда. 19:30 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия);
Аталанта Венеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Венеция, которое состоится 12 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Венеция
Венеция
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
30.11.2021 Италия - Серия А Тур 15 Аталанта4 : 0Венеция

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