Интер - Ювентус 12 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 января 2022, среда. 23:00 МСК. Суперкубок Италии, Финал
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Ювентус, которое состоится 12 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|3 : 2
|09.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|02.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 0
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|24.07.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 4 : 3
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|07.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Италии: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.