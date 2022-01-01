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Интер - Ювентус 12 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 января 2022, среда. 23:00 МСК. Суперкубок Италии, Финал
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Интер М Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Ювентус, которое состоится 12 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
24.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Интер М1 : 1Ювентус
15.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Ювентус3 : 2Интер М
09.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус0 : 0Интер М
02.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Интер М1 : 2Ювентус
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Интер М2 : 0Ювентус
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус2 : 0Интер М
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Интер М1 : 2Ювентус
24.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Ювентус1 : 1 4 : 3Интер М
27.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Интер М1 : 1Ювентус
07.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Ювентус1 : 0Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Италии: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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