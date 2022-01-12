Тунис - Мали 12 Января прямая трансляция
Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
12 января 2022, среда. 16:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Мали, которое состоится 12 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тунис
Мали
Главные тренеры
|Мондер Кебайер
|Мохамед Магассуба
История личных встреч
|15.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|28.06.2019
|Кубок африканских наций
|Группа E. Тур 2
|1 : 1