Свернуть список

Тунис - Мали 12 Января прямая трансляция

Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
12 января 2022, среда. 16:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур
Тунис Мали

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Мали, которое состоится 12 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тунис
Мали
Главные тренеры
Тунис Мондер Кебайер
Мали Мохамед Магассуба
История личных встреч
15.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Тунис1 : 0Мали
28.06.2019 Кубок африканских наций Группа E. Тур 2 Тунис1 : 1Мали

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close