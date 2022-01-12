Свернуть список

Визела - Порту 12 Января прямая трансляция

Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
12 января 2022, среда. 23:45 МСК. Кубок Португалии, 1/4 финала
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия) 
Визела Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Порту, которое состоится 12 Января 2022 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Альваро Пачеко
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
19.12.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Визела0 : 4Порту

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close