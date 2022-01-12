Визела - Порту 12 Января прямая трансляция
Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
12 января 2022, среда. 23:45 МСК. Кубок Португалии, 1/4 финала
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Порту, которое состоится 12 Января 2022 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Порту
Порту
Главные тренеры
|Альваро Пачеко
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|19.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 4