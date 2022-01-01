Флорида Пантерз - Ванкувер Кэнакс 12 Января прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
12 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
|Брюс Будро
История личных встреч
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|14.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|07.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|21.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б