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Флорида Пантерз - Ванкувер Кэнакс 12 Января прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
12 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
10.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Ванкувер Кэнакс
29.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 2Флорида Пантерз
14.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 1Флорида Пантерз
14.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3Ванкувер Кэнакс
15.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4Флорида Пантерз
07.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Ванкувер Кэнакс
21.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 1Флорида Пантерз
11.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Ванкувер Кэнакс
12.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 ОТФлорида Пантерз
21.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 БВанкувер Кэнакс

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