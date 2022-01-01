Вегас Голден Найтс - Торонто Мэйпл Лифс 12 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
12 января 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 12 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Шелдон Киф
История личных встреч
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|07.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|07.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б