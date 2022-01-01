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Вегас Голден Найтс - Торонто Мэйпл Лифс 12 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
12 января 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 12 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0Вегас Голден Найтс
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1 ОТВегас Голден Найтс
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
07.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 1Вегас Голден Найтс
31.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3Торонто Мэйпл Лифс
07.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 БВегас Голден Найтс

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