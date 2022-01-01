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Вашингтон Уизардс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 12.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
12 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
27.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер99 : 101Вашингтон Уизардс
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер109 : 129Вашингтон Уизардс
20.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс119 : 107Оклахома-Сити Тандер
09.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер121 : 103Вашингтон Уизардс
26.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер85 : 97Вашингтон Уизардс
07.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер98 : 116Вашингтон Уизардс
03.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс111 : 134Оклахома-Сити Тандер
31.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс102 : 96Оклахома-Сити Тандер
26.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер121 : 112Вашингтон Уизардс
14.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс120 : 98Оклахома-Сити Тандер

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