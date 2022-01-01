Вашингтон Уизардс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 12.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
12 января 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|27.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 101
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 129
|20.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 107
|09.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 103
|26.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 97
|07.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 116
|03.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 134
|31.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 96
|26.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 112
|14.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 98