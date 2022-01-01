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Чикаго Буллз - Детройт Пистонс прямая трансляция 12.01.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
12 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Детройт Пистонс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Детройт Пистонс, которое состоится 12 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАБилли Донован
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
24.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз97 : 82Детройт Пистонс
21.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс88 : 94Чикаго Буллз
10.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс96 : 108Чикаго Буллз
22.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс86 : 100Чикаго Буллз
18.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз105 : 102Детройт Пистонс
12.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс99 : 108Чикаго Буллз
22.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс107 : 119Чикаго Буллз
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз109 : 89Детройт Пистонс
02.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз112 : 106Детройт Пистонс
10.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс131 : 108Чикаго Буллз

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