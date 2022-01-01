Чикаго Буллз - Детройт Пистонс прямая трансляция 12.01.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
12 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Детройт Пистонс, которое состоится 12 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
|Билли Донован
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|24.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 82
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 94
|10.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 108
|22.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 100
|18.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 102
|12.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 108
|22.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 119
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 89
|02.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 106
|10.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 108