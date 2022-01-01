Юта Джаз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
13 января 2022, четверг. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 13 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кливленд Кавальерс
Кливленд
|Очки
|0
|фор
|Эрик Пэскелл
0
|0
|защ
|Джордан Кларксон
0
|2
|лёг
|Джо Инглс
0
|3
|фор
|Трент Форрест
0
|5
|цен
|Норвел Пелле
0
|8
|фор
|Руди Гэй
0
|11
|раз
|Майк Конли
0
|13
|защ
|Джаред Батлер
0
|20
|цен
|Удока Азубуике
0
|21
|цен
|Хассан Уайтсайд
0
|23
|лёг
|Ройс О'Нил
3
|24
|фор
|Малик Фиттс
0
|25
|защ
|Дануэл Хаус
0
|27
|цен
|Руди Гобер
0
|33
|защ
|Элайджа Хьюз
0
|44
|лёг
|Боян Богданович
0
|45
|фор
|Дензел Валентайн
0
|45
|защ
|Донован Митчелл
2
|45
|лёг
|Зайлан Читэм
0
|Очки
|0
|фор
|Кевин Лав
0
|1
|защ
|Рэджон Рондо
0
|2
|защ
|Коллин Секстон
0
|3
|защ
|Рики Рубио
0
|4
|фор
|Эван Мобли
4
|5
|защ
|Ар Джей Нембхард
0
|6
|защ
|Кевин Пэнгос
0
|8
|лёг
|Ламар Стивенс
0
|9
|лёг
|Дилан Уиндлер
0
|10
|раз
|Дариус Гарлэнд
1
|16
|фор
|Джеди Осман
0
|21
|фор
|Эд Дэвис
0
|24
|лёг
|Лаури Маркканен
2
|26
|раз
|Брэндон Гудвин
0
|31
|цен
|Джарретт Аллен
2
|32
|фор
|Дин Уэйд
0
|35
|защ
|Айзек Окоро
0
Главные тренеры
|Куин Снайдер
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|05.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 109
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 75
|13.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 117
|03.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 126
|19.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 99
|05.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 117
|31.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 101
|17.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 100
|17.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 83
|11.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 92