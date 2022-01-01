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Юта Джаз - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 13.01.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
13 января 2022, четверг. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Юта Джаз Кливленд Кавальерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Кливленд Кавальерс, которое состоится 13 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Очки
0СШАфорЭрик Пэскелл
0
0СШАзащДжордан Кларксон
0
2АвстралиялёгДжо Инглс
0
3СШАфорТрент Форрест
0
5Антигуа и БарбудаценНорвел Пелле
0
8СШАфорРуди Гэй
0
11СШАразМайк Конли
0
13СШАзащДжаред Батлер
0
20НигерияценУдока Азубуике
0
21СШАценХассан Уайтсайд
0
23СШАлёгРойс О'Нил
3
24СШАфорМалик Фиттс
0
25СШАзащДануэл Хаус
0
27ФранцияценРуди Гобер
0
33СШАзащЭлайджа Хьюз
0
44ХорватиялёгБоян Богданович
0
45СШАфорДензел Валентайн
0
45СШАзащДонован Митчелл
2
45СШАлёгЗайлан Читэм
0
Очки
0СШАфорКевин Лав
0
1СШАзащРэджон Рондо
0
2СШАзащКоллин Секстон
0
3ИспаниязащРики Рубио
0
4СШАфорЭван Мобли
4
5СШАзащАр Джей Нембхард
0
6КанадазащКевин Пэнгос
0
8СШАлёгЛамар Стивенс
0
9СШАлёгДилан Уиндлер
0
10СШАразДариус Гарлэнд
1
16ТурцияфорДжеди Осман
0
21СШАфорЭд Дэвис
0
24ФинляндиялёгЛаури Маркканен
2
26СШАразБрэндон Гудвин
0
31СШАценДжарретт Аллен
2
32СШАфорДин Уэйд
0
35СШАзащАйзек Окоро
0
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
05.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс108 : 109Юта Джаз
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 75Кливленд Кавальерс
13.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс87 : 117Юта Джаз
03.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс113 : 126Юта Джаз
19.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз115 : 99Кливленд Кавальерс
05.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс91 : 117Юта Джаз
31.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз104 : 101Кливленд Кавальерс
17.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс109 : 100Юта Джаз
17.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс91 : 83Юта Джаз
11.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз100 : 92Кливленд Кавальерс

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