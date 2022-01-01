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Аризона Койотс - Торонто Мэйпл Лифс 13 Января прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
13 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 13 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2 ОТАризона Койотс
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
17.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 0Торонто Мэйпл Лифс
21.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Аризона Койотс
29.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 7Торонто Мэйпл Лифс
21.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Аризона Койотс
24.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
16.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 БАризона Койотс
23.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
27.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4Аризона Койотс

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