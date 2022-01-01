Аризона Койотс - Торонто Мэйпл Лифс 13 Января прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
13 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 13 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Шелдон Киф
История личных встреч
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|17.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|21.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|21.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|23.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4