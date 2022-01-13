Милан - Дженоа 13 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
13 января 2022, четверг. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 13 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 3
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 2
|05.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|21.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|31.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 1
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 0
|18.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 0