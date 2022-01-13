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Милан - Дженоа 13 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
13 января 2022, четверг. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Милан Дженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 13 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Украина Андрей Николаевич Шевченко
История личных встреч
01.12.2021 Италия - Серия А Тур 15 Дженоа0 : 3Милан
18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Милан2 : 1Дженоа
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа2 : 2Милан
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Милан1 : 2Дженоа
05.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 2Милан
21.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа0 : 2Милан
31.10.2018 Италия - Серия А Тур 1 Милан2 : 1Дженоа
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа0 : 1Милан
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Милан0 : 0Дженоа
18.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Милан1 : 0Дженоа

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