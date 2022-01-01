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Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 14.01.2022

Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Очки
0СШАзащДонте Дивинченцо
5
3СШАразДжордж Хилл
0
5СШАфорРодни Худ
3
7СШАзащГрейсон Аллен
15
9СШАфорБобби Портис
20
11СШАценБрук Лопес
0
12СШАзащЛэнгстон Гэллоуэй
0
13НигерияфорДжордан Нвора
6
15СШАзащДжефф Даутин
0
21СШАразДжру Холидэй
0
22СШАлёгКрис Миддлтон
23
23СШАзащУэсли Мэттьюз
6
24СШАлёгПэт Коннотон
3
26КанадаLindell Wigginton
2
34ГрецияфорЯннис Адетокунбо
30
35СШАценЛюк Корнет
0
37СШАлёгШеми Оджелей
3
43ГрециялёгТаннасис Адетокунбо
2
54ГрузияфорАлександр Мамукелашвили
0
Очки
0КонгофорЖонатан Куминга
15
0СШАзащГэри Пэйтон II
0
1СШАзащДэмион Ли
7
2СШАзащКрис Кьоцца
3
3СШАзащДжордан Пул
9
4СШАзащМоузес Муди
0
5СШАфорКевон Луни
7
8СербиялёгНеманья Бьелица
0
9СШАлёгАндре Игуодала
2
11СШАзащКлэй Томпсон
11
12СШАзащКуинндари Уэзерспун
0
22СШАфорЭндрю Уиггинс
16
23СШАфорДрэймонд Грин
0
30СШАразСтефен Карри
12
32СШАлёгОтто Портер
8
33СШАценДжеймс Уайзмен
0
95СШАфорХуан Тоскано-Андерсон
9
Главные тренеры
СШАМайк Буденхольцер
СШАСтив Керр
История личных встреч
07.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз122 : 121Милуоки Бакс
25.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс138 : 99Голден Стэйт Уорриорз
09.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз98 : 107Милуоки Бакс
08.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс95 : 105Голден Стэйт Уорриорз
09.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз111 : 134Милуоки Бакс
30.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз107 : 116Милуоки Бакс
13.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс94 : 108Голден Стэйт Уорриорз
19.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз117 : 92Милуоки Бакс
20.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс121 : 124Голден Стэйт Уорриорз
19.12.2015 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз121 : 112Милуоки Бакс

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