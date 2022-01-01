Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 14.01.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
|Очки
|0
|защ
|Донте Дивинченцо
5
|3
|раз
|Джордж Хилл
0
|5
|фор
|Родни Худ
3
|7
|защ
|Грейсон Аллен
15
|9
|фор
|Бобби Портис
20
|11
|цен
|Брук Лопес
0
|12
|защ
|Лэнгстон Гэллоуэй
0
|13
|фор
|Джордан Нвора
6
|15
|защ
|Джефф Даутин
0
|21
|раз
|Джру Холидэй
0
|22
|лёг
|Крис Миддлтон
23
|23
|защ
|Уэсли Мэттьюз
6
|24
|лёг
|Пэт Коннотон
3
|26
|Lindell Wigginton
2
|34
|фор
|Яннис Адетокунбо
30
|35
|цен
|Люк Корнет
0
|37
|лёг
|Шеми Оджелей
3
|43
|лёг
|Таннасис Адетокунбо
2
|54
|фор
|Александр Мамукелашвили
0
|Очки
|0
|фор
|Жонатан Куминга
15
|0
|защ
|Гэри Пэйтон II
0
|1
|защ
|Дэмион Ли
7
|2
|защ
|Крис Кьоцца
3
|3
|защ
|Джордан Пул
9
|4
|защ
|Моузес Муди
0
|5
|фор
|Кевон Луни
7
|8
|лёг
|Неманья Бьелица
0
|9
|лёг
|Андре Игуодала
2
|11
|защ
|Клэй Томпсон
11
|12
|защ
|Куинндари Уэзерспун
0
|22
|фор
|Эндрю Уиггинс
16
|23
|фор
|Дрэймонд Грин
0
|30
|раз
|Стефен Карри
12
|32
|лёг
|Отто Портер
8
|33
|цен
|Джеймс Уайзмен
0
|95
|фор
|Хуан Тоскано-Андерсон
9
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Стив Керр
История личных встреч
|07.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 121
|25.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|138 : 99
|09.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 107
|08.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 105
|09.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 134
|30.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 116
|13.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 108
|19.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 92
|20.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 124
|19.12.2015
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 112