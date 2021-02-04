Бостон Брюинз - Филадельфия Флайерз 14 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|40
|вр
|Туукка Раск
|6
|зщ
|Майк Райлли
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|58
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|54
|зщ
|Джек Ашан
|55
|зщ
|Тайлер Льюингтон
|12
|нп
|Крэйг Смит
|13
|нп
|Чарли Койл
|20
|нп
|Кёртис Лазар
|37
|нп
|Патрис Бержерон
|56
|нп
|Эрик Хаула
|62
|нп
|Оскар Стеен
|63
|нп
|Брэд Маршан
|71
|нп
|Тейлор Холл
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|81
|нп
|Антон Блид
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|92
|нп
|Томаш Носек
|35
|вр
|Мартин Джонс
|79
|вр
|Картер Харт
|3
|зщ
|Кейт Яндл
|9
|зщ
|Иван Проворов
|24
|зщ
|Ник Силер
|45
|зщ
|Кэм Йорк
|61
|зщ
|Джастин Браун
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|13
|нп
|Кевин Хейз
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|21
|нп
|Скотт Лотон
|23
|нп
|Оскар Линдблом
|25
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|48
|нп
|Морган Фрост
|59
|нп
|Джексон Кейтс
|71
|нп
|Макс Уиллман
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|28
|нп
|Клод Жиру
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Майк Йео (и.о.)
История личных встреч
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|21.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 Б
|01.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2 Б
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|06.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ