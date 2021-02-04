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Бостон Брюинз - Филадельфия Флайерз 14 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
35ШвецияврЛинус Улльмарк
40ФинляндияврТуукка Раск
6СШАзщМайк Райлли
25СШАзщБрэндон Карло
58ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
73СШАзщЧарли Макэвой
54СШАзщДжек Ашан
55КанадазщТайлер Льюингтон
12СШАнпКрэйг Смит
13СШАнпЧарли Койл
20КанаданпКёртис Лазар
37КанаданпПатрис Бержерон
56ФинляндиянпЭрик Хаула
62ШвециянпОскар Стеен
63КанаданпБрэд Маршан
71КанаданпТейлор Холл
74КанаданпДжейк Дебраск
81ШвециянпАнтон Блид
88ЧехиянпДавид Пастрняк
92ЧехиянпТомаш Носек
35КанадаврМартин Джонс
79КанадаврКартер Харт
3СШАзщКейт Яндл
9РоссиязщИван Проворов
24СШАзщНик Силер
45СШАзщКэм Йорк
61СШАзщДжастин Браун
6КанадазщТрэвис Санхайм
13СШАнпКевин Хейз
17КанаданпЗак Макьюэн
21КанаданпСкотт Лотон
23ШвециянпОскар Линдблом
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
48КанаданпМорган Фрост
59СШАнпДжексон Кейтс
71СШАнпМакс Уиллман
86СШАнпДжоэль Фараби
89СШАнпКэм Аткинсон
11КанаданпТрэвис Конечны
28КанаданпКлод Жиру
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаМайк Йео (и.о.)
История личных встреч
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 5Бостон Брюинз
21.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 3Бостон Брюинз
05.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 1 ББостон Брюинз
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз4 : 2 БФиладельфия Флайерз
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2Бостон Брюинз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 4Бостон Брюинз
06.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
22.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз7 : 3Филадельфия Флайерз
06.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2Бостон Брюинз
04.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТБостон Брюинз

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