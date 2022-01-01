Детройт Ред Уингз - Виннипег Джетс 14 Января прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Виннипег Джетс, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Виннипег Джетс
Виннипег
|29
|вр
|Томас Грайсс
|39
|вр
|Алекс Неделькович
58:02
|2
|зщ
|Ник Ледди
19:05
|17
|зщ
|Филип Гронек
19:29
|18
|зщ
|Марк Стаал
16:40
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
18:30
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
23:29
|65
|зщ
|Дэнни Декайзер
18:11
|11
|нп
|Филип Задина
13:36
|14
|нп
|Робби Фаббри
15:40
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
19:59
|24
|нп
|Пиус Зутер
14:29
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
13:51
|48
|нп
|Дживани Смит
10:24
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
21:18
|73
|нп
|Адам Эрни
12:47
|89
|нп
|Сэм Ганье
11:55
|90
|нп
|Джо Велено
13:37
|92
|нп
|Владислав Наместников
14:39
|71
|нп
|Дилан Ларкин
20:19
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
60:00
|30
|вр
|Михаил Бердин
|4
|зщ
|Нил Пионк
20:35
|2
|зщ
|Дилан Демело
20:53
|44
|зщ
|Джош Моррисси
24:08
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
17:52
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
21:34
|45
|зщ
|Деклан Чисхольм
13:44
|9
|нп
|Эндрю Копп
21:36
|17
|нп
|Адам Лаури
17:15
|21
|нп
|Доминик Тонинато
11:21
|22
|нп
|Остин Погански
11:10
|55
|нп
|Марк Шайфли
19:11
|71
|нп
|Евгений Свечников
12:09
|73
|нп
|Си-Джей Сьюз
06:00
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
14:42
|81
|нп
|Кайл Коннор
21:29
|91
|нп
|Коул Перфетти
14:10
|93
|нп
|Кристиан Весалайнен
08:02
|12
|нп
|Дженсен Харкинс
12:09
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|07.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|05.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|11.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1