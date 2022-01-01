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Детройт Ред Уингз - Виннипег Джетс 14 Января прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Виннипег Джетс, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Виннипег Джетс
Виннипег
29ГерманияврТомас Грайсс
39СШАврАлекс Неделькович
58:02
2СШАзщНик Ледди
19:05
17ЧехиязщФилип Гронек
19:29
18КанадазщМарк Стаал
16:40
28ШвециязщГустав Линдстрём
18:30
53ГерманиязщМориц Зайдер
23:29
65СШАзщДэнни Декайзер
18:11
11ЧехиянпФилип Задина
13:36
14КанаданпРобби Фаббри
15:40
23ШвециянпЛукас Рэймонд
19:59
24ШвейцариянпПиус Зутер
14:29
27КанаданпМайкл Расмуссен
13:51
48КанаданпДживани Смит
10:24
59КанаданпТайлер Бертуцци
21:18
73СШАнпАдам Эрни
12:47
89КанаданпСэм Ганье
11:55
90КанаданпДжо Велено
13:37
92РоссиянпВладислав Наместников
14:39
71СШАнпДилан Ларкин
20:19
37СШАврКоннор Хеллебайк
60:00
30РоссияврМихаил Бердин
4СШАзщНил Пионк
20:35
2КанадазщДилан Демело
20:53
44КанадазщДжош Моррисси
24:08
54СШАзщДилан Сэмберг
17:52
88СШАзщНейт Шмидт
21:34
45КанадазщДеклан Чисхольм
13:44
9СШАнпЭндрю Копп
21:36
17КанаданпАдам Лаури
17:15
21СШАнпДоминик Тонинато
11:21
22СШАнпОстин Погански
11:10
55КанаданпМарк Шайфли
19:11
71РоссиянпЕвгений Свечников
12:09
73СШАнпСи-Джей Сьюз
06:00
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
14:42
81СШАнпКайл Коннор
21:29
91КанаданпКоул Перфетти
14:10
93ФинляндиянпКристиан Весалайнен
08:02
12КанаданпДженсен Харкинс
12:09
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Виннипег Джетс
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Детройт Ред Уингз
12.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Детройт Ред Уингз
27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Виннипег Джетс
03.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Детройт Ред Уингз
06.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 1Виннипег Джетс
07.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 БДетройт Ред Уингз
05.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Виннипег Джетс
11.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2Виннипег Джетс
30.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Детройт Ред Уингз

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