Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 14 Января прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|47
|зщ
|Тори Крюг
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|77
|зщ
|Нико Миккола
|43
|зщ
|Калле Росен
|46
|зщ
|Джейк Уолман
|18
|нп
|Роберт Томас
|20
|нп
|Брэндон Саад
|21
|нп
|Тайлер Бозак
|25
|нп
|Джордан Кайру
|37
|нп
|Клим Костин
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|89
|нп
|Павел Бучневич
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|26
|нп
|Натан Уокер
|81
|нп
|Джеймс Нил
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|60
|вр
|Крис Дриджер
|5
|зщ
|Марк Джордано
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|28
|зщ
|Карсон Суси
|29
|зщ
|Винс Данн
|55
|зщ
|Жереми Лозон
|7
|нп
|Джордан Эберле
|9
|нп
|Райан Донато
|15
|нп
|Райли Шихан
|16
|нп
|Джаред Макканн
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|21
|нп
|Александер Веннберг
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|37
|нп
|Янни Гурд
|43
|нп
|Колин Блэквелл
|71
|нп
|Макс Маккормик
|72
|нп
|Йоонас Донской
|90
|нп
|Маркус Юханссон
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Дэйв Хэкстол