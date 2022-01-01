Свернуть список

Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 14 Января прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Сиэтл Кракен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Сиэтл Кракен
Сиэтл
50КанадаврДжордан Биннингтон
35ФинляндияврВилле Хуссо
6КанадазщМарко Сканделла
41КанадазщРоберт Бортуццо
47СШАзщТори Крюг
72СШАзщДжастин Фолк
77ФинляндиязщНико Миккола
43ШвециязщКалле Росен
46КанадазщДжейк Уолман
18КанаданпРоберт Томас
20СШАнпБрэндон Саад
21КанаданпТайлер Бозак
25КанаданпДжордан Кайру
37РоссиянпКлим Костин
49РоссиянпИван Барбашёв
70ШвециянпОскар Сундквист
89РоссиянпПавел Бучневич
90КанаданпРайан О'Райлли
26АвстралиянпНатан Уокер
81КанаданпДжеймс Нил
31ГерманияврФилипп Грубауэр
60КанадаврКрис Дриджер
5КанадазщМарк Джордано
6ШвециязщАдам Ларссон
24КанадазщДжейми Олексяк
28КанадазщКарсон Суси
29КанадазщВинс Данн
55КанадазщЖереми Лозон
7КанаданпДжордан Эберле
9СШАнпРайан Донато
15КанаданпРайли Шихан
16КанаданпДжаред Макканн
19ШвециянпКалле Йернкрок
21ШвециянпАлександер Веннберг
22СШАнпМэйсон Эпплтон
37КанаданпЯнни Гурд
43СШАнпКолин Блэквелл
71СШАнпМакс Маккормик
72ФинляндиянпЙоонас Донской
90ШвециянпМаркус Юханссон
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаДэйв Хэкстол

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close