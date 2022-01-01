Нэшвилл Предаторз - Баффало Сэйбрз 14 Января прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Баффало Сэйбрз
Баффало
|33
|вр
|Давид Риттих
|74
|вр
|Юусе Сарос
|5
|зщ
|Мэтт Беннинг
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|45
|зщ
|Александр Каррье
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|59
|зщ
|Роман Йози
|55
|зщ
|Филипп Майерс
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|11
|нп
|Люк Канин
|21
|нп
|Ник Казинс
|24
|нп
|Мэтт Лафф
|26
|нп
|Филип Томасино
|28
|нп
|Ээли Толванен
|36
|нп
|Коул Смит
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|84
|нп
|Таннер Жанно
|92
|нп
|Райан Джохансен
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|80
|вр
|Аарон Делл
|32
|вр
|Майкл Хаузер
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|13
|зщ
|Марк Писик
|26
|зщ
|Расмус Далин
|33
|зщ
|Колин Миллер
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|8
|зщ
|Роберт Хег
|15
|нп
|Джон Хэйден
|17
|нп
|Марк Янковски
|20
|нп
|Коди Икин
|24
|нп
|Дилан Козенс
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|29
|нп
|Винни Хиностроза
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|74
|нп
|Расмус Асплунд
|96
|нп
|Андерс Бьорк
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|89
|нп
|Алекс Так
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Дон Гранато
История личных встреч
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|01.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|20.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|01.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|25.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3