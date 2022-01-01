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Нэшвилл Предаторз - Баффало Сэйбрз 14 Января прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Баффало Сэйбрз
Баффало
33ЧехияврДавид Риттих
74ФинляндияврЮусе Сарос
5КанадазщМэтт Беннинг
14ШвециязщМаттиас Экхольм
45КанадазщАлександр Каррье
57КанадазщДанте Фаббро
59ШвейцариязщРоман Йози
55КанадазщФилипп Майерс
10КанаданпКолтон Сиссонс
11СШАнпЛюк Канин
21КанаданпНик Казинс
24КанаданпМэтт Лафф
26КанаданпФилип Томасино
28ФинляндиянпЭэли Толванен
36СШАнпКоул Смит
47СШАнпМайкл Маккэррон
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
84КанаданпТаннер Жанно
92КанаданпРайан Джохансен
95КанаданпМэтт Дюшейн
80КанадаврАарон Делл
32СШАврМайкл Хаузер
10ФинляндиязщХенри Йокихарью
13КанадазщМарк Писик
26ШвециязщРасмус Далин
33КанадазщКолин Миллер
78КанадазщДжейкоб Брайсон
8ШвециязщРоберт Хег
15СШАнпДжон Хэйден
17КанаданпМарк Янковски
20КанаданпКоди Икин
24КанаданпДилан Козенс
28ЛатвиянпЗемгус Гиргенсонс
29СШАнпВинни Хиностроза
53КанаданпДжефф Скиннер
71ШвециянпВиктор Олофссон
74ШвециянпРасмус Асплунд
96СШАнпАндерс Бьорк
21СШАнпКайл Окпосо
89СШАнпАлекс Так
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
СШАДон Гранато
История личных встреч
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Баффало Сэйбрз
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3Нэшвилл Предаторз
03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Нэшвилл Предаторз
04.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Баффало Сэйбрз
01.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 7Баффало Сэйбрз
20.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 4Нэшвилл Предаторз
01.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5 ОТНэшвилл Предаторз
25.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 5 ОТБаффало Сэйбрз
29.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Баффало Сэйбрз
26.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Нэшвилл Предаторз

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