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Чикаго Блэкхоукс - Монреаль Канадиенс 14 Января прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
14 января 2022, пятница. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Монреаль Канадиенс
Монреаль
29КанадаврМарк-Андре Флёри
40ШвецияврАрвид Сёдерблом
5СШАзщКоннор Мёрфи
44КанадазщКэлвин де Хаан
61КанадазщРайли Стиллман
76ЧехиязщЯкуб Галвас
82СШАзщКалеб Джонс
56ШвециязщЭрик Густафссон
8ЧехиянпДоминик Кубалик
12СШАнпАлекс Дебринкэт
13ФинляндиянпХенрик Боргстрём
16КанаданпДжуджхар Хайра
19КанаданпДжонатан Тэйвз
22СШАнпРайан Карпентер
23ШвейцариянпФилипп Курашев
58КанаданпМаккензи Энтвистл
88СШАнпПатрик Кейн
24СШАнпСэм Лафферти
38КанаданпБрэндон Хагель
27ГерманиянпЛукас Райхель
35КанадаврСэм Монтембо
30СШАврКейден Примо
8КанадазщБен Шьяро
26СШАзщДжефф Питри
58КанадазщДэвид Савар
77КанадазщБретт Кулак
27РоссиязщАлександр Романов
64СШАзщКори Шюнеман
14КанаданпНик Судзуки
22СШАнпКоул Кофилд
25СШАнпРайан Пилинг
28СШАнпКристиан Дворак
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
45КанаданпЛоран Дофен
55КанаданпМайкл Пеццетта
62ФинляндиянпАрттури Лехконен
68КанаданпМайк Хоффман
92КанаданпДжонатан Друен
32СШАнпРем Питлик
71КанаданпДжейк Эванс
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
КанадаДоминик Дюшарм
История личных встреч
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Чикаго Блэкхоукс
16.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Чикаго Блэкхоукс
17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Чикаго Блэкхоукс
10.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3Монреаль Канадиенс
06.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 2Монреаль Канадиенс
11.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 3Чикаго Блэкхоукс
15.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Чикаго Блэкхоукс
14.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2Монреаль Канадиенс
18.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Монреаль Канадиенс
15.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Чикаго Блэкхоукс

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