Чикаго Блэкхоукс - Монреаль Канадиенс 14 Января прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
14 января 2022, пятница. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|61
|зщ
|Райли Стиллман
|76
|зщ
|Якуб Галвас
|82
|зщ
|Калеб Джонс
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|8
|нп
|Доминик Кубалик
|12
|нп
|Алекс Дебринкэт
|13
|нп
|Хенрик Боргстрём
|16
|нп
|Джуджхар Хайра
|19
|нп
|Джонатан Тэйвз
|22
|нп
|Райан Карпентер
|23
|нп
|Филипп Курашев
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|88
|нп
|Патрик Кейн
|24
|нп
|Сэм Лафферти
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|27
|нп
|Лукас Райхель
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|30
|вр
|Кейден Примо
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|26
|зщ
|Джефф Питри
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|77
|зщ
|Бретт Кулак
|27
|зщ
|Александр Романов
|64
|зщ
|Кори Шюнеман
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|25
|нп
|Райан Пилинг
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|45
|нп
|Лоран Дофен
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|68
|нп
|Майк Хоффман
|92
|нп
|Джонатан Друен
|32
|нп
|Рем Питлик
|71
|нп
|Джейк Эванс
Главные тренеры
|Дерек Кинг (и.о.)
|Доминик Дюшарм
История личных встреч
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|16.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|10.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|06.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|11.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|15.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2