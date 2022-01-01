Норвич Сити - Эвертон 15 Января прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Эвертон, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Дин Смит
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 1
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|20.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 0
|12.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|27.10.2015
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|11.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|17.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 2
|23.02.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1