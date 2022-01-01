Унион - Хоффенхайм 15 Января прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
15 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хоффенхайм, которое состоится 15 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|02.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 3
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|4 : 0
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 2