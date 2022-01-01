Боруссия М - Байер 15 Января прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
15 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 15 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|4 : 0
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|4 : 3
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 3
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 2
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 5
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 0
|10.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 0
|20.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1