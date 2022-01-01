Мальорка - Эспаньол 15 Января прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эспаньол, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|27.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|14.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|1 : 2
|20.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 2
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 0
|19.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 2
|19.08.2012
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 1
|28.01.2012
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|28.08.2011
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 0
|01.03.2011
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 2