Бетис - Севилья 15 Января прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
15 января 2022, суббота. 23:30 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 15 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|07.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 2
|14.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
|02.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|11.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 2
|13.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 2
|02.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|12.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 2
|06.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 5
|25.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 2