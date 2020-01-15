Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 15.01.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
15 января 2022, суббота. 16:30 МСК
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18:12
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4x7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.