Мемфис Гриззлиз - Даллас Маверикс прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
15 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Даллас Маверикс, которое состоится 15 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 104
|05.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 97
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 104
|15.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 114
|23.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 92
|07.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 96
|06.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 121
|10.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 138
|08.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 129 ОТ
|06.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 122