Флорида Пантерз - Даллас Старз 15 Января прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Даллас Старз, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Даллас Старз
Даллас
|30
|вр
|Спенсер Найт
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|4
|зщ
|Олли Юолеви
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|7
|зщ
|Радко Гудас
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|11
|нп
|Джонатан Юбердо
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|15
|нп
|Антон Лунделль
|16
|нп
|Александр Барков
|23
|нп
|Картер Вераге
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|94
|нп
|Райан Ломберг
|98
|нп
|Максим Мамин
|70
|нп
|Патрик Хёрнквист
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|35
|вр
|Антон Худобин
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|3
|зщ
|Йон Клингберг
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|20
|зщ
|Райан Сутер
|23
|зщ
|Эса Линделль
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|12
|нп
|Радек Факса
|14
|нп
|Джейми Бенн
|16
|нп
|Джо Павелски
|18
|нп
|Михаэль Раффль
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|24
|нп
|Роопе Хинц
|25
|нп
|Йоэль Кивиранта
|40
|нп
|Якоб Петерсон
|49
|нп
|Ретт Гарднер
|64
|нп
|Таннер Керо
|91
|нп
|Тайлер Сегин
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
|Рик Боунесс
История личных встреч
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|02.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 3 Б
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|14.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3