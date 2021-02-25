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Флорида Пантерз - Даллас Старз 15 Января прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Даллас Старз, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Даллас Старз
Даллас
30СШАврСпенсер Найт
72РоссияврСергей Бобровский
4ФинляндиязщОлли Юолеви
5КанадазщАарон Экблад
7ЧехиязщРадко Гудас
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
16ФинляндиянпАлександр Барков
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
77СШАнпФрэнк Ватрано
94КанаданпРайан Ломберг
98РоссиянпМаксим Мамин
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
29СШАврДжейк Эттингер
35РоссияврАнтон Худобин
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
3ШвециязщЙон Клингберг
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
20СШАзщРайан Сутер
23ФинляндиязщЭса Линделль
44КанадазщДжоэль Хэнли
11СШАнпЛюк Гленденинг
12ЧехиянпРадек Факса
14КанаданпДжейми Бенн
16СШАнпДжо Павелски
18АвстриянпМихаэль Раффль
21СШАнпДжейсон Робертсон
24ФинляндиянпРоопе Хинц
25ФинляндиянпЙоэль Кивиранта
40ШвециянпЯкоб Петерсон
49КанаданпРетт Гарднер
64СШАнпТаннер Керо
91КанаданпТайлер Сегин
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 5 БФлорида Пантерз
02.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз6 : 3 БДаллас Старз
30.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 4 БФлорида Пантерз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТДаллас Старз
14.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Флорида Пантерз
29.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Флорида Пантерз
28.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2Даллас Старз
25.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3Даллас Старз

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