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Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 15 Января прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
15 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Анахайм Дакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс, которое состоится 15 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Анахайм Дакс
Анахайм
34ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
4СШАзщДжон Меррилл
8КанадазщДжорди Бенн
24КанадазщМэтт Дамба
29РоссиязщДмитрий Куликов
57СШАзщДакота Мермис
59КанадазщКален Эддисон
7ГерманиянпНико Штурм
12СШАнпМэтт Болди
16СШАнпРем Питлик
17КанаданпМаркус Фолиньо
22ШвейцариянпКевин Фиала
23АвстриянпМарко Росси
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
37СШАнпКайл Ро
38СШАнпРайан Хартман
49ШвециянпВиктор Раск
52КанаданпКоннор Дьюар
89КанаданпФредерик Годро
1ЧехияврЛукаш Достал
41СШАврЭнтони Столарз
4СШАзщКэм Фаулер
22СШАзщКевин Шаттенкирк
34КанадазщДжейми Драйсдейл
42КанадазщДжош Мэнсон
47ШвециязщХампус Линдхольм
86КанадазщСимон Бенуа
12СШАнпСонни Милано
15КанаданпРайан Гецлаф
19СШАнпТрой Терри
20КанаданпНиколя Делорье
21ШвециянпИсак Лундестрём
23КанаданпСэм Стил
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
38КанаданпДерек Грант
44КанаданпМакс Комтуа
46СШАнпТревор Зеграс
53СШАнпБадди Робинсон
67ШвециянпРикард Ракелль
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
СШАДаллас Икинс
История личных встреч
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
16.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Миннесота Уайлд
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТАнахайм Дакс
25.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2Анахайм Дакс
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1Анахайм Дакс
21.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Миннесота Уайлд
19.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3Миннесота Уайлд
21.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Миннесота Уайлд
19.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 0Миннесота Уайлд

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