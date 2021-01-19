Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 15 Января прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
15 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс, которое состоится 15 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Анахайм Дакс
Анахайм
|34
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|4
|зщ
|Джон Меррилл
|8
|зщ
|Джорди Бенн
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|29
|зщ
|Дмитрий Куликов
|57
|зщ
|Дакота Мермис
|59
|зщ
|Кален Эддисон
|7
|нп
|Нико Штурм
|12
|нп
|Мэтт Болди
|16
|нп
|Рем Питлик
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|22
|нп
|Кевин Фиала
|23
|нп
|Марко Росси
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|37
|нп
|Кайл Ро
|38
|нп
|Райан Хартман
|49
|нп
|Виктор Раск
|52
|нп
|Коннор Дьюар
|89
|нп
|Фредерик Годро
|1
|вр
|Лукаш Достал
|41
|вр
|Энтони Столарз
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|22
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|34
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|47
|зщ
|Хампус Линдхольм
|86
|зщ
|Симон Бенуа
|12
|нп
|Сонни Милано
|15
|нп
|Райан Гецлаф
|19
|нп
|Трой Терри
|20
|нп
|Николя Делорье
|21
|нп
|Исак Лундестрём
|23
|нп
|Сэм Стил
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|38
|нп
|Дерек Грант
|44
|нп
|Макс Комтуа
|46
|нп
|Тревор Зеграс
|53
|нп
|Бадди Робинсон
|67
|нп
|Рикард Ракелль
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Даллас Икинс
История личных встреч
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|21.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|19.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0