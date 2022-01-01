Питерборо Юнайтед - Ковентри Сити 15 Января прямая трансляция
Стадион: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия), вместимость: 15315
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Питерборо Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Даррен Фергюсон
|Марк Робинс
История личных встреч
|24.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|3 : 0
|26.10.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 16
|2 : 2
|16.03.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 38
|1 : 2
|23.11.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 19
|1 : 1
|08.04.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 42
|1 : 0
|31.12.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 24
|1 : 1
|25.03.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 38
|3 : 1
|31.10.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 16
|3 : 2
|28.03.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 39
|0 : 1
|25.10.2014
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 15
|3 : 2