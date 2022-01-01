Кардифф Сити - Блэкберн Роверс 15 Января прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
15 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 15 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Стив Морисон
|Тони Моубрей
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|5 : 1
|10.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|2 : 2
|03.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|0 : 0
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|2 : 3
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 0
|07.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|1 : 1
|17.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|2 : 1
|02.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|1 : 0
|18.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 1
|17.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|1 : 1