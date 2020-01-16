Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 16.01.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 января 2022, воскресенье. 14:45 МСК
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16:49
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Старт запланирован на 14:45 по московскому времени.