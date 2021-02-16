Свернуть список

Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
16 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Очки
0СШАзащДилон Райт
4
1СШАфорДжален Джонсон
0
2СШАзащШариф Купер
0
3СШАлёгКевин Хаертер
6
4СШАзащСкайлар Мэйс
0
5СШАлёгКевин Нокс
0
6СШАзащЛу Уильямс
7
7ФранцияфорТимоте Луваву-Кабарро
5
8ИталиялёгДанило Галлинари
17
10СенегалценГорги Дьенг
7
11СШАразТрей Янг
22
12СШАлёгДеандре Хантер
8
13СербиязащБогдан Богданович
0
15ШвейцарияценКлинт Капела
0
17СШАфорОньека Оконгву
12
20СШАфорДжон Коллинс
10
45СШАлёгChaundee Brown Jr.
0
Очки
1СШАфорОби Топпин
0
2СШАзащМайлз Макбрайд
0
3СШАфорНерленс Ноэль
0
4СШАзащДеррик Роуз
0
5СШАзащИммануэль Куикли
3
6СШАзащКвентин Гримс
8
8СШАразКемба Уокер
0
9КанадазащАр Джей Барретт
23
13ФранциязащЭван Фурнье
13
18СШАзащАлек Бёркс
13
19СШАлёгСоломон Хилл
0
22СШАзащКэм Реддиш
0
23СШАценМитчелл Робинсон
12
30СШАфорДжулиус Рэндл
22
45СШАценДжерико Симс
0
51СШАразРайан Арчидиаконоу
0
67СШАфорТадж Гибсон
7
91ХорватияфорЛука Саманич
0
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАТом Тибодо
История личных встреч
25.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс101 : 87Атланта Хоукс
28.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс90 : 99Нью-Йорк Никс
03.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Нью-Йорк Никс89 : 103Атланта Хоукс
30.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Атланта Хоукс113 : 96Нью-Йорк Никс
29.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Атланта Хоукс105 : 94Нью-Йорк Никс
27.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Нью-Йорк Никс101 : 92Атланта Хоукс
24.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Нью-Йорк Никс105 : 107Атланта Хоукс
22.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс137 : 127Атланта Хоукс
16.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс123 : 112Атланта Хоукс
05.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс108 : 113Нью-Йорк Никс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close