Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
16 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
|Очки
|0
|защ
|Дилон Райт
4
|1
|фор
|Джален Джонсон
0
|2
|защ
|Шариф Купер
0
|3
|лёг
|Кевин Хаертер
6
|4
|защ
|Скайлар Мэйс
0
|5
|лёг
|Кевин Нокс
0
|6
|защ
|Лу Уильямс
7
|7
|фор
|Тимоте Луваву-Кабарро
5
|8
|лёг
|Данило Галлинари
17
|10
|цен
|Горги Дьенг
7
|11
|раз
|Трей Янг
22
|12
|лёг
|Деандре Хантер
8
|13
|защ
|Богдан Богданович
0
|15
|цен
|Клинт Капела
0
|17
|фор
|Оньека Оконгву
12
|20
|фор
|Джон Коллинс
10
|45
|лёг
|Chaundee Brown Jr.
0
|Очки
|1
|фор
|Оби Топпин
0
|2
|защ
|Майлз Макбрайд
0
|3
|фор
|Нерленс Ноэль
0
|4
|защ
|Деррик Роуз
0
|5
|защ
|Иммануэль Куикли
3
|6
|защ
|Квентин Гримс
8
|8
|раз
|Кемба Уокер
0
|9
|защ
|Ар Джей Барретт
23
|13
|защ
|Эван Фурнье
13
|18
|защ
|Алек Бёркс
13
|19
|лёг
|Соломон Хилл
0
|22
|защ
|Кэм Реддиш
0
|23
|цен
|Митчелл Робинсон
12
|30
|фор
|Джулиус Рэндл
22
|45
|цен
|Джерико Симс
0
|51
|раз
|Райан Арчидиаконоу
0
|67
|фор
|Тадж Гибсон
7
|91
|фор
|Лука Саманич
0
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
|Том Тибодо
История личных встреч
|25.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 87
|28.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 99
|03.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|89 : 103
|30.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|113 : 96
|29.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|105 : 94
|27.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|101 : 92
|24.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|105 : 107
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 127
|16.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 112
|05.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 113