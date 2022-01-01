Свернуть список

Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
16 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Очки
0СШАфорДжамайкл Грин
0
0СШАзащМаркус Ховард
0
1СШАлёгМайкл Портер
0
3СШАзащБонс Хиланд
16
5СШАзащУилл Бартон
12
6СШАлёгРэйджон Такер
0
7АргентиназащФакундо Кампаццо
4
9СШАзащДэйвон Рид
6
10СуданценБол Бол
0
11СШАразМонте Моррис
5
15СербияценНикола Йокич
14
22СШАфорЗеке Ннаджи
2
23СШАCarlik Jones
0
25СШАзащОстин Риверс
0
27СШАзащДжамал Маррей
0
31СловениялёгВлатко Чанчар
0
32СШАфорДжефф Грин
11
34СШАлёгДжеймс Эннис
0
35СШАфорПи Джей Дозьер
0
50СШАфорАарон Гордон
3
Очки
0СШАразРасселл Уэстбрук
10
1СШАфорТревор Ариза
9
2СШАзащУэйн Эллингтон
3
3СШАфорЭнтони Дэвис
0
5СШАзащТэйлен Хортон-Такер
1
6СШАлёгЛеброн Джеймс
15
7СШАлёгКармело Энтони
0
9СШАзащКент Бэйзмор
0
10СШАценДеандре Джордан
0
11СШАзащМалик Монк
4
12СШАзащКендрик Нанн
0
14СШАфорСтэнли Джонсон
0
15СШАзащОстин Ривз
2
20СШАзащЭйвери Брэдли
3
39СШАценДуайт Ховард
13
40СШАзащМейсон Джонс
0
45ФранцияфорСеку Думбуйа
0
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
04.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс93 : 89Денвер Наггетс
15.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс122 : 105Лос-Анджелес Лейкерс
05.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс114 : 93Денвер Наггетс
27.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Лейкерс117 : 107Денвер Наггетс
25.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Денвер Наггетс108 : 114Лос-Анджелес Лейкерс
23.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Денвер Наггетс114 : 106Лос-Анджелес Лейкерс
21.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Лейкерс105 : 103Денвер Наггетс
19.09.2020 НБА - плей-офф Финал - Запад Лос-Анджелес Лейкерс126 : 114Денвер Наггетс
11.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс124 : 121Денвер Наггетс
13.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс116 : 120Лос-Анджелес Лейкерс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close