Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
16 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
|Очки
|0
|фор
|Джамайкл Грин
0
|0
|защ
|Маркус Ховард
0
|1
|лёг
|Майкл Портер
0
|3
|защ
|Бонс Хиланд
16
|5
|защ
|Уилл Бартон
12
|6
|лёг
|Рэйджон Такер
0
|7
|защ
|Факундо Кампаццо
4
|9
|защ
|Дэйвон Рид
6
|10
|цен
|Бол Бол
0
|11
|раз
|Монте Моррис
5
|15
|цен
|Никола Йокич
14
|22
|фор
|Зеке Ннаджи
2
|23
|Carlik Jones
0
|25
|защ
|Остин Риверс
0
|27
|защ
|Джамал Маррей
0
|31
|лёг
|Влатко Чанчар
0
|32
|фор
|Джефф Грин
11
|34
|лёг
|Джеймс Эннис
0
|35
|фор
|Пи Джей Дозьер
0
|50
|фор
|Аарон Гордон
3
|Очки
|0
|раз
|Расселл Уэстбрук
10
|1
|фор
|Тревор Ариза
9
|2
|защ
|Уэйн Эллингтон
3
|3
|фор
|Энтони Дэвис
0
|5
|защ
|Тэйлен Хортон-Такер
1
|6
|лёг
|Леброн Джеймс
15
|7
|лёг
|Кармело Энтони
0
|9
|защ
|Кент Бэйзмор
0
|10
|цен
|Деандре Джордан
0
|11
|защ
|Малик Монк
4
|12
|защ
|Кендрик Нанн
0
|14
|фор
|Стэнли Джонсон
0
|15
|защ
|Остин Ривз
2
|20
|защ
|Эйвери Брэдли
3
|39
|цен
|Дуайт Ховард
13
|40
|защ
|Мейсон Джонс
0
|45
|фор
|Секу Думбуйа
0
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Фрэнк Вогель
История личных встреч
|04.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 89
|15.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 105
|05.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 93
|27.09.2020
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|117 : 107
|25.09.2020
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|108 : 114
|23.09.2020
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|114 : 106
|21.09.2020
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|105 : 103
|19.09.2020
|НБА - плей-офф
|Финал - Запад
|126 : 114
|11.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 121
|13.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 120