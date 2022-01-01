Сан-Антонио Спёрс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
|Очки
|1
|защ
|Лонни Уокер
10
|3
|защ
|Келдон Джонсон
17
|4
|защ
|Деррик Уайт
13
|5
|раз
|Деджанте Мюррей
10
|7
|защ
|Брин Форбс
0
|11
|защ
|Джошуа Примо
0
|14
|фор
|Дрю Ойбанкс
0
|15
|защ
|Джо Уискэмп
0
|16
|защ
|Джейлен Моррис
0
|17
|лёг
|Дуг Макдермотт
4
|18
|фор
|Девонте Кейкок
0
|23
|фор
|Зак Коллинс
0
|24
|защ
|Девин Васселл
10
|25
|цен
|Якоб Пёлтль
0
|28
|защ
|Тайлер Джонсон
0
|30
|фор
|Таддеус Янг
0
|31
|фор
|Кейта Бэйтс-Диоп
11
|33
|защ
|Тре Джонс
0
|34
|цен
|Джок Ландейл
10
|35
|лёг
|Энтони Лэмб
0
|Очки
|0
|защ
|Джей Скрабб
0
|1
|раз
|Реджи Джексон
7
|2
|фор
|Кавай Леонард
0
|4
|защ
|Брэндон Бостон
4
|5
|защ
|Люк Кеннард
0
|7
|защ
|Амир Коффи
20
|8
|фор
|Маркус Моррис
15
|9
|цен
|Серж Ибака
8
|12
|защ
|Эрик Бледсо
7
|13
|лёг
|Пол Джордж
0
|14
|защ
|Теренс Мэнн
4
|15
|Xavier Moon
0
|17
|защ
|Джейсон Престон
0
|20
|фор
|Джастис Уинслоу
0
|33
|фор
|Николя Батюм
11
|35
|фор
|Веньен Габриэль
0
|40
|цен
|Ивица Зубац
6
|45
|защ
|Кен Джонсон
0
|55
|фор
|Айзея Хартенштайн
6
Главные тренеры
|Грег Попович
|Тайрон Лю
История личных встреч
|21.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 116
|17.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 92
|26.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 98
|25.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 134
|06.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 116
|04.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 105
|22.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 134
|30.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 97
|01.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 97
|21.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 103