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Сан-Антонио Спёрс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Клипперс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Очки
1СШАзащЛонни Уокер
10
3СШАзащКелдон Джонсон
17
4СШАзащДеррик Уайт
13
5СШАразДеджанте Мюррей
10
7СШАзащБрин Форбс
0
11КанадазащДжошуа Примо
0
14СШАфорДрю Ойбанкс
0
15СШАзащДжо Уискэмп
0
16СШАзащДжейлен Моррис
0
17СШАлёгДуг Макдермотт
4
18СШАфорДевонте Кейкок
0
23СШАфорЗак Коллинс
0
24СШАзащДевин Васселл
10
25АвстрияценЯкоб Пёлтль
0
28СШАзащТайлер Джонсон
0
30СШАфорТаддеус Янг
0
31СШАфорКейта Бэйтс-Диоп
11
33СШАзащТре Джонс
0
34АвстралияценДжок Ландейл
10
35СШАлёгЭнтони Лэмб
0
Очки
0СШАзащДжей Скрабб
0
1СШАразРеджи Джексон
7
2СШАфорКавай Леонард
0
4СШАзащБрэндон Бостон
4
5СШАзащЛюк Кеннард
0
7СШАзащАмир Коффи
20
8СШАфорМаркус Моррис
15
9ИспанияценСерж Ибака
8
12СШАзащЭрик Бледсо
7
13СШАлёгПол Джордж
0
14СШАзащТеренс Мэнн
4
15Xavier Moon
0
17СШАзащДжейсон Престон
0
20СШАфорДжастис Уинслоу
0
33ФранцияфорНиколя Батюм
11
35СуданфорВеньен Габриэль
0
40ХорватияценИвица Зубац
6
45СШАзащКен Джонсон
0
55ГерманияфорАйзея Хартенштайн
6
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАТайрон Лю
История личных встреч
21.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс92 : 116Сан-Антонио Спёрс
17.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс106 : 92Сан-Антонио Спёрс
26.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс85 : 98Лос-Анджелес Клипперс
25.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс101 : 134Лос-Анджелес Клипперс
06.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс113 : 116Сан-Антонио Спёрс
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс108 : 105Сан-Антонио Спёрс
22.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс109 : 134Лос-Анджелес Клипперс
30.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс107 : 97Лос-Анджелес Клипперс
01.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс103 : 97Сан-Антонио Спёрс
21.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс95 : 103Лос-Анджелес Клипперс

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