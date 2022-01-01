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Бостон Селтикс - Чикаго Буллз прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Чикаго Буллз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Чикаго Буллз, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз
Чикаго
Очки
0СШАлёгДжейсон Тейтум
21
7СШАлёгДжейлен Браун
12
8СШАзащДжош Ричардсон
10
9СШАзащРомео Лэнгфорд
0
11СШАзащПэйтон Притчард
6
12СШАлёгГрант Уильямс
3
13ТурцияфорЭнес Кантер
5
26СШАфорАарон Несмит
0
28АнголаценБруно Фернанду
0
30СШАлёгСэм Хозер
0
36СШАразМаркус Смарт
0
41ИспанияфорХуанхо Эрнангомес
0
42Доминиканская РеспубликаценЭл Хорфорд
15
44СШАценРоберт Уильямс
6
71ГерманиязащДеннис Шрёдер
13
97СШАзащБродрик Томас
0
Очки
0СШАзащКоби Уайт
16
2СШАразЛонзо Болл
0
3СШАзащДевон Дотсон
0
5СШАлёгДеррик Джонс
0
6СШАзащАлекс Карузо
0
7СШАлёгТрой Браун
2
8СШАзащЗак Лавин
0
9ЧерногорияценНикола Вучевич
21
11СШАлёгДемар Дерозан
13
12СШАзащАйо Досунму
18
13СШАценТони Брэдли
6
14СШАMalcolm Hill
5
19ЧерногорияценМарко Симонович
0
21СШАзащМэтт Томас
5
24ЧерногориязащДжавонт Грин
0
25СШАценТайлер Кук
0
28СШАлёгАльфонсо Маккинни
4
44СШАфорПатрик Уильямс
0
Главные тренеры
СШАБилли Донован
История личных встреч
02.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс114 : 128Чикаго Буллз
08.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз121 : 99Бостон Селтикс
20.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс96 : 102Чикаго Буллз
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз103 : 119Бостон Селтикс
14.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс113 : 101Чикаго Буллз
05.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз104 : 111Бостон Селтикс
24.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз126 : 116Бостон Селтикс
09.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз77 : 133Бостон Селтикс
15.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс111 : 82Чикаго Буллз
07.04.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс111 : 104Чикаго Буллз

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