Бостон Селтикс - Чикаго Буллз прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Чикаго Буллз, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз
Чикаго
|Очки
|0
|лёг
|Джейсон Тейтум
21
|7
|лёг
|Джейлен Браун
12
|8
|защ
|Джош Ричардсон
10
|9
|защ
|Ромео Лэнгфорд
0
|11
|защ
|Пэйтон Притчард
6
|12
|лёг
|Грант Уильямс
3
|13
|фор
|Энес Кантер
5
|26
|фор
|Аарон Несмит
0
|28
|цен
|Бруно Фернанду
0
|30
|лёг
|Сэм Хозер
0
|36
|раз
|Маркус Смарт
0
|41
|фор
|Хуанхо Эрнангомес
0
|42
|цен
|Эл Хорфорд
15
|44
|цен
|Роберт Уильямс
6
|71
|защ
|Деннис Шрёдер
13
|97
|защ
|Бродрик Томас
0
|Очки
|0
|защ
|Коби Уайт
16
|2
|раз
|Лонзо Болл
0
|3
|защ
|Девон Дотсон
0
|5
|лёг
|Деррик Джонс
0
|6
|защ
|Алекс Карузо
0
|7
|лёг
|Трой Браун
2
|8
|защ
|Зак Лавин
0
|9
|цен
|Никола Вучевич
21
|11
|лёг
|Демар Дерозан
13
|12
|защ
|Айо Досунму
18
|13
|цен
|Тони Брэдли
6
|14
|Malcolm Hill
5
|19
|цен
|Марко Симонович
0
|21
|защ
|Мэтт Томас
5
|24
|защ
|Джавонт Грин
0
|25
|цен
|Тайлер Кук
0
|28
|лёг
|Альфонсо Маккинни
4
|44
|фор
|Патрик Уильямс
0
Главные тренеры
|Билли Донован
История личных встреч
|02.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 128
|08.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 99
|20.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 102
|26.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 119
|14.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 101
|05.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 111
|24.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 116
|09.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|77 : 133
|15.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 82
|07.04.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 104