Ренн - Бордо 16 Января прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
16 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Бордо, которое состоится 16 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Владимир Петкович
История личных встреч
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 0
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|02.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 0
|17.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 2
|03.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|16.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1