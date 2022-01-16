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Ренн - Бордо 16 Января прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
16 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ренн Бордо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Бордо, которое состоится 16 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
26.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 8 Бордо1 : 1Ренн
02.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 35 Бордо1 : 0Ренн
20.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн0 : 1Бордо
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Ренн1 : 0Бордо
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Бордо1 : 1Ренн
02.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Ренн2 : 0Бордо
17.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Бордо0 : 2Ренн
03.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 12 Ренн1 : 0Бордо
04.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Бордо1 : 1Ренн
16.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн1 : 1Бордо

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