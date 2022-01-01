Тунис - Мавритания 16 Января прямая трансляция
Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
16 января 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Махмуд Аль-Банна (Египет);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Мавритания, которое состоится 16 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тунис
Мавритания
Главные тренеры
|Мондер Кебайер
|Дидье Гомеш
История личных встреч
|10.10.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа B. Тур 4
|0 : 0
|07.10.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа B. Тур 3
|3 : 0
|06.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|02.07.2019
|Кубок африканских наций
|Группа E. Тур 3
|0 : 0
|15.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|0 : 0
|17.11.2015
|ЧМ-2018 - Африка
|2-й раунд
|2 : 1
|13.11.2015
|ЧМ-2018 - Африка
|2-й раунд
|1 : 2