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Тунис - Мавритания 16 Января прямая трансляция

Стадион: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун), вместимость: 20000
16 января 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Махмуд Аль-Банна (Египет);
Тунис Мавритания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тунис - Мавритания, которое состоится 16 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лимбе Омниспорт (Лимбе, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тунис
Мавритания
Главные тренеры
Тунис Мондер Кебайер
Франция Дидье Гомеш
История личных встреч
10.10.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа B. Тур 4 Мавритания0 : 0Тунис
07.10.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа B. Тур 3 Тунис3 : 0Мавритания
06.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Тунис1 : 0Мавритания
02.07.2019 Кубок африканских наций Группа E. Тур 3 Мавритания0 : 0Тунис
15.11.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Тунис0 : 0Мавритания
17.11.2015 ЧМ-2018 - Африка 2-й раунд Тунис2 : 1Мавритания
13.11.2015 ЧМ-2018 - Африка 2-й раунд Мавритания1 : 2Тунис

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