Визела - Спортинг 16 Января прямая трансляция
Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
16 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 18-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Спортинг, которое состоится 16 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Альваро Пачеко
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|06.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 0