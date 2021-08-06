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Визела - Спортинг 16 Января прямая трансляция

Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
16 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 18-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Визела Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Спортинг, которое состоится 16 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Альваро Пачеко
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
06.08.2021 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг3 : 0Визела

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