Халл Сити - Сток Сити 16 Января прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
16 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Сток Сити, которое состоится 16 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Грант Макканн
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|2 : 0
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|5 : 1
|07.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|2 : 1
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|2 : 0
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|2 : 0
|15.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|3 : 1
|22.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|21.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|28.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|24.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1