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Халл Сити - Сток Сити 16 Января прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
16 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Халл Сити Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Сток Сити, которое состоится 16 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Северная Ирландия Грант Макканн
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Сток Сити2 : 0Халл Сити
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Сток Сити5 : 1Халл Сити
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Халл Сити2 : 1Сток Сити
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Халл Сити2 : 0Сток Сити
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Сток Сити2 : 0Халл Сити
15.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 33 Сток Сити3 : 1Халл Сити
22.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 9 Халл Сити0 : 2Сток Сити
21.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Сток Сити1 : 2Халл Сити
28.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 27 Сток Сити1 : 0Халл Сити
24.08.2014 Англия - Премьер-лига Тур 2 Халл Сити1 : 1Сток Сити

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