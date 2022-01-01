Гронинген - ПСВ Эйндховен 16 Января прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 января 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 16 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 2
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 0
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 3
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 1
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|3 : 1
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 1
|27.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|0 : 0
|13.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|3 : 3
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|1 : 1