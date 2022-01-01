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Гронинген - ПСВ Эйндховен 16 Января прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 января 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Гронинген ПСВ Эйндховен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 16 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
28.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 ПСВ Эйндховен5 : 2Гронинген
24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 ПСВ Эйндховен1 : 0Гронинген
13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 ПСВ Эйндховен3 : 1Гронинген
26.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 ПСВ Эйндховен2 : 1Гронинген
27.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Гронинген1 : 2ПСВ Эйндховен
06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 ПСВ Эйндховен0 : 0Гронинген
13.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Гронинген3 : 3ПСВ Эйндховен
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Гронинген1 : 1ПСВ Эйндховен

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